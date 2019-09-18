В Черниговской области разоблачили плантацию наркотиков на 1 млн грн

В Черниговской области полиция разоблачила в значительных объемах сортовую коноплю на 1 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что в Борзнянском районе полиция разоблачила владельца высокотехнологичной теплицы с элитной коноплей и галлюциногенными грибами стоимостью в 1 млн гривен по ценам "черного" рынка.

"В ходе санкционированного обыска полиция задокументировала почти 1000 растений и изъяли более десяти килограммов высушенной марихуаны", - говорится в сообщении.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто производство по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) - наказывается лишением свободы на срок до трех лет, а также по части 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины (незаконный посев или незаконное выращивание конопли в количестве пятьдесят и более растений) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Фото: плантация наркотиков (cn.npu.gov.ua)

Напомним, в Донецкой области провели санкционированные обыски в аптеках одной из известных фармацевтических сетей, в результате которых обнаружили оружие и наркотические вещества.

Как сообщает РБК-Украина, ранее в Донецкой области правоохранители со склада Объединенных сил обнаружили и ликвидировали нарколабораторию с изготовления психотропного вещества метамфетамина.