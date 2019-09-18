У Чернігівській області викрили плантацію наркотиків на 1 млн грн

У Чернігівській області поліція викрила у значних об’ємах сортової коноплі на 1 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що в Борзнянському районі поліція викрила власника високотехнологічної теплиці з елітною коноплею та галюциногенними грибами вартістю в 1 млн гривень за цінами "чорного" ринку.

"В ході санкціонованого обшуку поліція задокументувала майже 1000 рослин та вилучила більше десяти кілограмів висушеної маріхуани", - йдеться у повідомленні.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) - карається позбавленням волі на строк до трьох років, а також за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України (незаконний посів або незаконне вирощування конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин) - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Фото: плантація наркотиків (cn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в Донецькій області провели санкціоновані обшуки в аптеках однієї з відомих фармацевтичних мереж, в результаті яких виявили зброю та наркотичні речовини.

Як повідомляє РБК-Україна, раніше у Донецькій області правоохоронці зі складу Об'єднаних сил виявили та ліквідували нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини метамфетаміну.