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Полиция обнаружила в сети аптек в Донецкой области оружие и наркотики

Новости » Происшествия    14.09.2019 - 04:39
Полиция обнаружила в сети аптек в Донецкой области оружие и наркотики
Фото:

Правоохранители утверждают, что речь идет об одной из известных фармацевтических сетей

В Донецкой области провели санкционированные обыски в аптеках одной из известных фармацевтических сетей, в результате которых обнаружили оружие и наркотические вещества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на щтаб ООС в Facebook.

Обыски происходили под руководством Краматорской городской прокуратуры Донецкой области, с участием пограничников и представителей Краматорского отдела полиции.

"В ходе проведенных обысков обнаружены обрез охотничьего ружья 16 калибра, газовый пистолет и газовый револьвер калибра 9 мм с признаками переделки под боевое оружие, 76 патронов калибра 5,6 мм, 8 патронов травматического действия, вещество зеленого цвета со специфическим запахом марихуаны", - говорится в сообщении.

Кроме того, выявлены кодеиносодержащие лекарственные препараты, которые незаконно реализовывались без рецептов, и "деньги в сумме 13,5 тысяч гривен вместе с фискальными чеками и записями, подтверждающими незаконный сбыт" препаратов.

Фото: на месте обыска в аптеке

Рассматривается вопрос об объявлении двум фигурантам уголовного дела о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 320 (нарушение установленных правил обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Донецкой области правоохранители со склада Объединенных сил обнаружили и ликвидировали нарколабораторию по изготовлению психотропного вещества метамфетамина.

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