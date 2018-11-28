У Чернігівській області офіцера ЗСУ затримали за наркоторгівлю

Фото: затримання офіцера (vppnr.gp.gov.ua)

Військовослужбовця затримали під час продажу чергової партії амфетаміну

Військова прокуратура Деснянського гарнізону затримала офіцера відділу оперативної підготовки оперативного командування "Північ" на збуті наркотиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби військової прокуратури Центрального регіону України.

Як зазначається, під час досудового розслідування було встановлено, що офіцер систематично збуває психотропну речовину, а саме - амфетамін.

Зокрема, 9 листопада під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій військовослужбовець продав 5 грамів амфетаміну за 1,1 тис. гривень, а 28 листопада повторно був психотропну речовину у кількості 10 грам за 2,2 тис. гривень.

Безпосередньо після другого продажу наркотичної речовини, зафіксованого правоохоронцями, військового затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі йому готують повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Також готується клопотання до суду про обрання відносно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою, відсторонення від посади, та накладення арешту на вилучене майно.



Тривають обшуки за місцем його роботи та проживання.

Фото: затримання офіцера-наркоторговця (vppnr.gp.gov.ua)

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