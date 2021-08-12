В Черниговской области автомобиль скорой слетел в кювет, два человека пострадали
В Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля скорой медицинской помощи. В результате пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Авария произошла между населенными пунктами Станция Лосиновская и Большая Дорога Нежинского района около 19 часов вечера 11 августа.
Водитель автомобиля экстренной медицинской помощи "Peugeot boxer" не справился с управлением и съехал в кювет.
"В результате происшествия водитель и пассажир (фельдшер) получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что возле поселка Михайловка Винницкой области машина скорой помощи съехала в кювет и перевернулась трое человек пострадали.