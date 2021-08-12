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В Черниговской области автомобиль скорой слетел в кювет, два человека пострадали

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Четверг 12 августа 2021 12:20
В Черниговской области автомобиль скорой слетел в кювет, два человека пострадали Фото: в Черниговской области произошло ДТП с участием скорой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля скорой медицинской помощи. В результате пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Авария произошла между населенными пунктами Станция Лосиновская и Большая Дорога Нежинского района около 19 часов вечера 11 августа.

Водитель автомобиля экстренной медицинской помощи "Peugeot boxer" не справился с управлением и съехал в кювет.

"В результате происшествия водитель и пассажир (фельдшер) получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возле поселка Михайловка Винницкой области машина скорой помощи съехала в кювет и перевернулась трое человек пострадали.

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ДТП Черниговская область
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