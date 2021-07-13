Скорая помощь перевернулась под Винницей: есть пострадавшие

Возле поселка Михайловка Винницкой области машина скорой помощи съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП пострадал водитель и двое медиков. Они доставлены в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области .

Авария произошла около 15:00. За рулем скорой помощи находился 55-летний водитель. По предварительным данным, он не справился с управлением и съехал в кювет. Затем машина перевернулась

В результате ДТП пострадал водитель "скорой" и двое медицинских работников, которые находились в салоне автомобиля. Они госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.

Отмечается, что водитель прошел освидетельствование - он трезв.

Обстоятельства и причины ДТП выясняет следствие. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водителю грозит до 3-х лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

Фото: под Винницей перевернулась скорая помощь (vn.npu.gov.ua)