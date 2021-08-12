В Чернігівській області автомобіль швидкої злетів у кювет, двоє людей постраждали
У Чернігівській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі автомобіля швидкої медичної допомоги. Унаслідок цього постраждали дві людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту і оборонної роботи Чернігівської ОДА.
Аварія сталася між населеними пунктами Станція Лосинівська та Велика Дорога Ніжинського району близько 19 години вечора 11 серпня.
Водій автомобіля екстреної медичної допомоги "Peugeot boxer" не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.
"Внаслідок пригоди водій та пасажир (фельдшер) отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що біля селища Михайлівка Вінницької області машина швидкої допомоги з'їхала в кювет і перекинулася, троє людей постраждали.