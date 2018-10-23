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В Черниговской обл. вблизи арсенала Минобороны произошло 2 лесных пожара

Новости » Происшествия    23.10.2018 - 08:45
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Общая площадь возгорания - 0,25 га

В Черниговской области в течение дня, 22 октября, пожарно-спасательными подразделениями ликвидировано 2 пожара лесной подстилки вблизи военного арсенала Министерства обороны возле пгт. Дружба Ичнянского района на общей площади 0,25 га. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, от пожарного поезда на тушение было подано 180 тонн воды.

О погибших и пострадавших в результате пожара не сообщается.

"Проверено и очищено от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. Очищено 37 из 80 участков разминирования, 16-ти километровую зону загрязнения уменьшен до 10-ти километровой", - говорится в сообщении.

Кроме того, было изъято более 11 тыс. взрывоопасных предметов (за сутки - 1 тыс. 423), отработано 289 населения сообщений об обнаружении боеприпасов (за сутки - 7).

Проведен ремонт кровель и остекление окон в 20 домах, всего с начала работ восстановлено 122 здания.

"В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью 400 человек и 104 ед. техники, в том числе от ГСЧС - 212 человек и 61 ед. техники", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 07:00 22 октября вблизи пгт Дружба случаев детонации боеприпасов не наблюдалось. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.

Как сообщили в Министерстве регионального развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, системы жизнеобеспечения Ичнянского района работают в штатном режиме.

 

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