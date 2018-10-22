У ДСНС повідомили про хід ліквідації наслідків вибухів в Ічні

Фото: розмінування під Ічнею (dsns.gov.ua)

Детонації нових боєприпасів на арсеналі не спостерігається

Під Ічнею Чернігівської області станом на понеділок, 22 жовтня, на території 6 арсеналу Міноборони триває ліквідація наслідків вибухів боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що станом на 07:00 22 жовтня поблизу смт Дружба випадків детонації боєприпасів не спостерігалося. Загиблих і травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано.

"Пожежно-рятувальними підрозділами було організовано роботу по забезпеченню безперебійної заправки водою пожежних танків 12 заправок (108 тон води), всього з початку робіт - 272 заправки (2449 тон води) та наповнення пожежного водоймища (об'ємом 200 м. куб.)", - повідомили в ДСНС.

Наразі в районі арсеналу загалом до роботи залучено чисельністю 545 осіб, серед них 248 рятувальників та 124 одиниць техніки.

Нагадаємо, як повідомили 19 жовтня у Міністерстві регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України, системи життєзабезпечення Ічнянського району працюють у штатному режимі.