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В Чернігівській обл. поблизу арсеналу Міноборони сталися 2 лісові пожежі

Новини » Надзвичайні події    23.10.2018 - 08:45
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Загальна площа загорання - 0,25 га

В Чернігівській області протягом дня, 22 жовтня, пожежно-рятувальними підрозділами ліквідовано 2 пожежі лісової підстилки поблизу військового арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба Ічнянського району на загальній площі 0,25 га. Про це передає РБК-Україна з посланням на прес-службу Державної служби із надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, від пожежного потягу на гасіння було подано 180 тонн води.

Про загиблих і постраждалих в результаті пожежі не повідомляється.

"Перевірено та очищено від боєприпасів усі 39 населених пунктів, розташованих навколо арсеналу. Очищено 37 із 80 ділянок розмінування, 16-ти кілометрову зону забруднення зменшено до 10-ти кілометрової", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, було вилучено понад 11 тис. вибухонебезпечних предметів (за добу - 1 тис. 423), відпрацьовано 289 повідомлень населення про виявлення боєприпасів (за добу - 7).

Проведено ремонт покрівель та скління вікон у 20 будинках, всього з початку робіт відновлено 122 будівлі.

"В районі надзвичайної ситуації залучено сили і засоби загальною чисельністю 400 осіб та 104 од. техніки, у тому числі від ДСНС - 212 осіб та 61 од. техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 07:00 22 жовтня поблизу смт Дружба випадків детонації боєприпасів не спостерігалося. Загиблих і травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано.

Як повідомили у Міністерстві регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України, системи життєзабезпечення Ічнянського району працюють у штатному режимі. 

 

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