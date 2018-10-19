Системи життєзабезпечення Ічнянського району працюють у штатному режимі, - МЕРТ

Фото: Ічня (mil.gov.ua)

Уряд виділив 100 млн грн з резервного фонду Кабміну на подолання наслідків надзвичайної ситуації

Системи життєзабезпечення Ічнянського району працюють у штатному режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України.

"Системи життєзабезпечення Ічнянського району працюють у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що 78 осіб (в тому числі 11 дітей) ще знаходяться у медичних закладах м. Ічня і смт. Парафіївка та Крупичпільському відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання самотніх громадян похилого віку. 25 дітей направлено до санаторію "Зелений гай" в м. Чернігів для реабілітації та оздоровлення.

Зазначено, що урядом було виділено з резервного фонду Кабінету Міністрів 100 млн грн на подолання наслідків надзвичайної ситуації.

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують очищення території. Також відбувається обстеження житлових будинків, об’єктів соціальної сфери та життєзабезпечення.

Окрім того, станом на сьогодні вже вилучено більше 3 тисяч вибухонебезпечних предметів.

" Проводиться обстеження житлових будинків, споруд, об’єктів соціальної сфери та життєзабезпечення - обстежено понад 90%", - зазначено в повідомленні.

Між тим, зруйновано 4 будинки в с. Августівка, пошкоджено – 114 будинків, квартир та інших капітальних споруд у 20 населених пунктах, 39 будівель - відновлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що арсенал Міноборони біля Ічні могли підірвати за допомогою мобільного телефону.