У Чернігові зросте вартість проїзду: нові ціни з 3 жовтня

Скільки коштуватиме проїзд

Причиною зміни тарифів називають зростання вартості паливно-мастильних матеріалів та інших витрат, пов’язаних із перевезенням пасажирів.

В автобусах діятимуть такі тарифи:

транспортною карткою - 15 грн;

банківською карткою - 17 грн;

готівкою - 20 грн.

У тролейбусах проїзд коштуватиме:

транспортною карткою - 12 грн;

банківською карткою - 15 грн;

готівкою - 18 грн.

Який тариф для школярів

Для учнів закладів загальної середньої освіти Чернігова проїзд коштуватиме 8 грн як в автобусах, так і в тролейбусах.

Щоб скористатися учнівським тарифом, потрібно оплачувати поїздку учнівською транспортною карткою та мати із собою учнівський квиток.

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Пільги залишаються

Для всіх категорій пасажирів, які мають право на пільговий проїзд, пільги зберігаються. Користуватися ними можна за чинними правилами.

Як платити менше

Найнижчий тариф діятиме при оплаті транспортною карткою. Крім того, зберігається можливість пересадки протягом 30 хвилин.

За умови двох поїздок на день протягом 22 робочих днів транспортна картка дозволить заощадити порівняно з оплатою готівкою 220 грн на місяць в автобусі та 264 грн у тролейбусі.