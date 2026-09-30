В Чернигове вырастет стоимость проезда: новые цены с 3 октября

В Чернигове с 3 октября 2026 изменится стоимость проезда в автобусах и троллейбусах. Цена будет зависеть от способа оплаты: транспортной картой, банковской картой или наличными.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления транспорта, транспортной инфраструктуры и связи в Facebook.
Причиной изменения тарифов называют рост стоимости горюче-смазочных материалов и других расходов, связанных с перевозкой пассажиров.
В автобусах будут действовать следующие тарифы:
В троллейбусах проезд будет стоить:
Для учеников общеобразовательных учреждений Чернигова проезд будет стоить 8 грн как в автобусах, так и в троллейбусах.
Чтобы воспользоваться тарифом для школьников, нужно оплачивать поездку ученической транспортной картой и иметь с собой ученический билет.
Читайте также: Стоимость проезда повышается в еще одном облцентре Украины: детали
Для всех категорий пассажиров, имеющих право на льготный проезд, льготы сохраняются. Пользоваться ими можно по действующим правилам.
Самый низкий тариф будет действовать при оплате транспортной картой. Кроме того, сохраняется возможность пересадки в течение 30 минут.
При двух поездках в день в течение 22 рабочих дней транспортная карта позволит сэкономить по сравнению с оплатой наличными 220 грн в месяц в автобусе и 264 грн в троллейбусе.
Читайте также, что с 15 июля в Киеве повысили цены на проезд в коммунальном транспорте. Разовый билет в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и фуникулере стоит 30 гривен.
А с 1 августа выросла стоимость проезда в киевских маршрутках. На большинстве маршрутов цены поднялись с 20 до 25 гривен. Причиной тому стало удорожание горючего, запчастей и обслуживания транспорта, а также дефицит водителей.