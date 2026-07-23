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Вартість проїзду підвищують у ще одному облцентрі України: деталі

19:34 23.07.2026 Чт
3 хв
Вже незабаром за один квиток віддати доведеться 25 гривень
aimg Ірина Костенко
Вартість проїзду підвищують у ще одному облцентрі України: деталі Ціни на проїзд у Вінниці змінюються (фото ілюстративне: Getty Images)
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Про запровадження нових тарифів на проїзд у громадському транспорті попередили мешканців і гостей міста Вінниця.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Вінницької міської ради (ВМР).

Головне:

  • Старт змін: вартість проїзду у громадському транспорті Вінниці підвищують з 1 серпня 2026 року.
  • Новий тариф: разова поїздка в автобусі, трамваї чи тролейбусі коштуватиме 25 гривень.
  • Можливість економії: завдяки проїзним карткам (персоналізованим або неперсоналізованим) вартість однієї поїздки становитиме від 11 до 17 гривень.
  • Кому дешевше: додаткові пільгові умови придбання проїзних передбачені для учнів і студентів.
  • Безкоштовна пересадка: дозволяється власникам "Муніципальної картки вінничанина" впродовж 30 хвилин.

Коли запрацюють нові тарифи

Згідно з інформацією ВМР, нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Вінницької громади набудуть чинності з 1 серпня 2026 року.

Пасажирам пояснили, що разова поїздка у трамваї, автобусі чи тролейбусі буде коштувати 25 гривень.

Таке рішення схвалив виконавчий комітет ВМР (після розгляду відповідних розрахунків, поданих КП "Вінницька транспортна компанія").

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Хто і як зможе платити менше

Платити менше за одну поїздку в громадському транспорті міста можна буде із проїзним квитком.

"Для пасажирів, які користуються проїзними квитками, вартість однієї поїздки залишатиметься нижчою і, залежно від виду проїзного, становитиме від 11 до 17 гривень", - пояснили у прес-службі міської ради.

Крім того, додаткові пільгові умови придбання проїзних передбачені:

  • для учнів;
  • для студентів.

Отже це - найвигідніший спосіб оплати для тих, хто користується громадським транспортом регулярно.

Вартість проїзду підвищують у ще одному облцентрі України: деталіРізниця між разовою поїздкою та проїзним квитком (інфографіка: facebook.com/Vinnytsia)

Персоналізована "Муніципальна картка вінничанина"

З 1 серпня персоналізована "Муніципальна картка вінничанина" на 130 поїздок (на 30 днів із моменту придбання) буде коштувати:

  • 1 500 гривень - для дорослих громадян;
  • 750 гривень - для студентів закладів освіти І-ІV рівнів акредитації та учнів закладів професійно-технічної освіти денної форми навчання;
  • 450 гривень - для учнів закладів загальної середньої освіти денної форми навчання.

Картка на 80 поїздок (на 30 календарних днів із моменту придбання) буде коштувати:

  • 1 200 гривень - для дорослих громадян;
  • 600 гривень - для студентів і учнів закладів професійно-технічної освіти денної форми навчання;
  • 360 гривень - для учнів закладів загальної середньої освіти денної форми навчання.

Крім того, безлімітний проїзний квиток на 30 календарних днів коштуватиме 2 250 гривень.

Вартість проїзду підвищують у ще одному облцентрі України: деталіВартість персоналізованих проїзних карток (інфографіка: facebook.com/Vinnytsia)

Неперсоналізована проїзна картка

Пасажирам у Вінниці можна буде придбати також і неперсоналізовані проїзні картки:

  • за 1 725 гривень - на 130 поїздок;
  • за 1 380 гривень - на 80 поїздок;
  • за 2 600 гривень - на безлімітний проїзд впродовж 30 днів.

Вартість проїзду підвищують у ще одному облцентрі України: деталіВартість неперсоналізованих проїзних карток (інфографіка: facebook.com/Vinnytsia)

Хто зможе робити безкоштовну пересадку

Насамкінець місцевим мешканцям повідомили, що міська рада й надалі фінансуватиме перевезення пільгових категорій пасажирів.

"За 2025 рік громадський транспорт Вінницької громади перевіз понад 46,8 мільйона пасажирів... Із загального пасажиропотоку понад 15,5 мільйона поїздок здійснили пільгові категорії громадян", - поділились у ВМР.

Зазначається також, що для власників "Муніципальної картки вінничанина" - збережеться безкоштовна пересадка впродовж 30 хвилин.

"Встановлення нових тарифів покликане забезпечити стабільну роботу громадського транспорту", - наголосили у міськраді.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 15 липня у Києві зросла вартість проїзду у комунальному транспорті та в маршрутках.

Згодом стало відомо, що подорожчав проїзд у столичній міській електричці - Kyiv City Express.

Читайте також, чому Київраду закликають скоротити комунальний транспорт.

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