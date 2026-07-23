Вартість проїзду підвищують у ще одному облцентрі України: деталі
Про запровадження нових тарифів на проїзд у громадському транспорті попередили мешканців і гостей міста Вінниця.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Вінницької міської ради (ВМР).
Головне:
- Старт змін: вартість проїзду у громадському транспорті Вінниці підвищують з 1 серпня 2026 року.
- Новий тариф: разова поїздка в автобусі, трамваї чи тролейбусі коштуватиме 25 гривень.
- Можливість економії: завдяки проїзним карткам (персоналізованим або неперсоналізованим) вартість однієї поїздки становитиме від 11 до 17 гривень.
- Кому дешевше: додаткові пільгові умови придбання проїзних передбачені для учнів і студентів.
- Безкоштовна пересадка: дозволяється власникам "Муніципальної картки вінничанина" впродовж 30 хвилин.
Коли запрацюють нові тарифи
Згідно з інформацією ВМР, нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Вінницької громади набудуть чинності з 1 серпня 2026 року.
Пасажирам пояснили, що разова поїздка у трамваї, автобусі чи тролейбусі буде коштувати 25 гривень.
Таке рішення схвалив виконавчий комітет ВМР (після розгляду відповідних розрахунків, поданих КП "Вінницька транспортна компанія").
Хто і як зможе платити менше
Платити менше за одну поїздку в громадському транспорті міста можна буде із проїзним квитком.
"Для пасажирів, які користуються проїзними квитками, вартість однієї поїздки залишатиметься нижчою і, залежно від виду проїзного, становитиме від 11 до 17 гривень", - пояснили у прес-службі міської ради.
Крім того, додаткові пільгові умови придбання проїзних передбачені:
- для учнів;
- для студентів.
Отже це - найвигідніший спосіб оплати для тих, хто користується громадським транспортом регулярно.
Різниця між разовою поїздкою та проїзним квитком (інфографіка: facebook.com/Vinnytsia)
Персоналізована "Муніципальна картка вінничанина"
З 1 серпня персоналізована "Муніципальна картка вінничанина" на 130 поїздок (на 30 днів із моменту придбання) буде коштувати:
- 1 500 гривень - для дорослих громадян;
- 750 гривень - для студентів закладів освіти І-ІV рівнів акредитації та учнів закладів професійно-технічної освіти денної форми навчання;
- 450 гривень - для учнів закладів загальної середньої освіти денної форми навчання.
Картка на 80 поїздок (на 30 календарних днів із моменту придбання) буде коштувати:
- 1 200 гривень - для дорослих громадян;
- 600 гривень - для студентів і учнів закладів професійно-технічної освіти денної форми навчання;
- 360 гривень - для учнів закладів загальної середньої освіти денної форми навчання.
Крім того, безлімітний проїзний квиток на 30 календарних днів коштуватиме 2 250 гривень.
Вартість персоналізованих проїзних карток (інфографіка: facebook.com/Vinnytsia)
Неперсоналізована проїзна картка
Пасажирам у Вінниці можна буде придбати також і неперсоналізовані проїзні картки:
- за 1 725 гривень - на 130 поїздок;
- за 1 380 гривень - на 80 поїздок;
- за 2 600 гривень - на безлімітний проїзд впродовж 30 днів.
Вартість неперсоналізованих проїзних карток (інфографіка: facebook.com/Vinnytsia)
Хто зможе робити безкоштовну пересадку
Насамкінець місцевим мешканцям повідомили, що міська рада й надалі фінансуватиме перевезення пільгових категорій пасажирів.
"За 2025 рік громадський транспорт Вінницької громади перевіз понад 46,8 мільйона пасажирів... Із загального пасажиропотоку понад 15,5 мільйона поїздок здійснили пільгові категорії громадян", - поділились у ВМР.
Зазначається також, що для власників "Муніципальної картки вінничанина" - збережеться безкоштовна пересадка впродовж 30 хвилин.
"Встановлення нових тарифів покликане забезпечити стабільну роботу громадського транспорту", - наголосили у міськраді.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 15 липня у Києві зросла вартість проїзду у комунальному транспорті та в маршрутках.
Згодом стало відомо, що подорожчав проїзд у столичній міській електричці - Kyiv City Express.
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