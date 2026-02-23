UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Чернігові жінка померла після косметологічних процедур у клініці: що каже поліція

Після косметологічних процедур в одній з клінік Чернігова померла жінка (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Чернігові після косметологічних процедур в одній з приватних клінік померла жінка. Про обставини трагедії розповіли правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби поліції Чернігівської області у Facebook.

Читайте також: SPA в лідерах, косметологія просідає: як змінився попит на б'юті-послуги у 2025 році

Що відомо про обставини трагедії у Чернігові

Українцям розповіли, що 21 лютого під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що до однієї з міських лікарень доставлено жінку в тяжкому стані.

"Після проведення оперативного втручання естетичного характеру в приватній медичній клініці в Чернігові", - уточнили у поліції.

Зазначається, що в ході подальшої перевірки дана інформація знайшла своє підтвердження.

Правоохоронці з'ясували, зокрема, що:

  • 42-річній потерпілій провели оперативне втручання естетичного характеру;
  • подія трапилась в одному з приватних медичних центрів у Чернігові;
  • після завершення операції пацієнтка в непритомному стані була доставлена до однієї з лікарень міста;
  • через деякий час жінка померла.

Що відомо про розслідування правоохоронців

У прес-службі правоохоронців повідомили, що поліцейські Чернігівського районного управління розслідують кримінальне провадження за фактом смерті 42-річної жінки.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/policechernigivshchini)

Уточнюється, що йдеться про кримінальне провадження за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України - неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником.

"Наразі у рамках розслідування призначено низку експертних досліджень. Досудове розслідування триває", - підсумували у поліції.

Нагадаємо, раніше зірковий косметолог назвала назвала б'юті-процедури, яких уникає, та головний секрет омолодження.

Тим часом ми розповідали, що у Києві дитина померла в лікарні під час підготовки до операції.

Читайте також, як довести помилку лікаря в суді і отримати компенсацію.

ЧернігівНаціональна поліціяКосметологіяМедична допомогаЛікаріПомерЛікарніЖінки