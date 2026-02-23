У Чернігові жінка померла після косметологічних процедур у клініці: що каже поліція

Що відомо про обставини трагедії у Чернігові

Українцям розповіли, що 21 лютого під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що до однієї з міських лікарень доставлено жінку в тяжкому стані.

"Після проведення оперативного втручання естетичного характеру в приватній медичній клініці в Чернігові", - уточнили у поліції.

Зазначається, що в ході подальшої перевірки дана інформація знайшла своє підтвердження.

Правоохоронці з'ясували, зокрема, що:

42-річній потерпілій провели оперативне втручання естетичного характеру ;

; подія трапилась в одному з приватних медичних центрів у Чернігові;

після завершення операції пацієнтка в непритомному стані була доставлена до однієї з лікарень міста;

через деякий час жінка померла.

Що відомо про розслідування правоохоронців

У прес-службі правоохоронців повідомили, що поліцейські Чернігівського районного управління розслідують кримінальне провадження за фактом смерті 42-річної жінки.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/policechernigivshchini)

Уточнюється, що йдеться про кримінальне провадження за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України - неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником.

"Наразі у рамках розслідування призначено низку експертних досліджень. Досудове розслідування триває", - підсумували у поліції.