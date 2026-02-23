RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Чернигове женщина умерла после косметологических процедур в клинике: что говорит полиция

После косметологических процедур в одной из клиник Чернигова умерла женщина (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Чернигове после косметологических процедур в одной из частных клиник умерла женщина. Об обстоятельствах трагедии рассказали правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы полиции Черниговской области в Facebook.

Читайте также: SPA в лидерах, косметология проседает: как изменился спрос на бьюти-услуги в 2025 году

Что известно об обстоятельствах трагедии в Чернигове

Украинцам рассказали, что 21 февраля во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию о том, что в одну из городских больниц доставлена женщина в тяжелом состоянии.

"После проведения оперативного вмешательства эстетического характера в частной медицинской клинике в Чернигове", - уточнили в полиции.

Отмечается, что в ходе дальнейшей проверки данная информация нашла свое подтверждение.

Правоохранители выяснили, в частности, что:

  • 42-летней потерпевшей провели оперативное вмешательство эстетического характера;
  • происшествие случилось в одном из частных медицинских центров в Чернигове;
  • после завершения операции пациентка в бессознательном состоянии была доставлена в одну из больниц города;
  • через некоторое время женщина умерла.

Что известно о расследовании правоохранителей

В пресс-службе правоохранителей сообщили, что полицейские Черниговского районного управления расследуют уголовное производство по факту смерти 42-летней женщины.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/policechernigivshchini)

Уточняется, что речь идет об уголовном производстве по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины - ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

"Сейчас в рамках расследования назначен ряд экспертных исследований. Досудебное расследование продолжается", - подытожили в полиции.

Напомним, ранее звездный косметолог назвала назвала бьюти-процедуры, которых избегает, и главный секрет омоложения.

Между тем мы рассказывали, что в Киеве ребенок умер в больнице во время подготовки к операции.

Читайте также, как доказать ошибку врача в суде и получить компенсацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерниговНациональная полицияКосметологияМедицинская помощьВрачиУмерБольницыЖенщины