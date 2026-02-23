В Чернигове женщина умерла после косметологических процедур в клинике: что говорит полиция

В Чернигове после косметологических процедур в одной из частных клиник умерла женщина. Об обстоятельствах трагедии рассказали правоохранители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы полиции Черниговской области в Facebook.
Читайте также: SPA в лидерах, косметология проседает: как изменился спрос на бьюти-услуги в 2025 году
Украинцам рассказали, что 21 февраля во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию о том, что в одну из городских больниц доставлена женщина в тяжелом состоянии.
"После проведения оперативного вмешательства эстетического характера в частной медицинской клинике в Чернигове", - уточнили в полиции.
Отмечается, что в ходе дальнейшей проверки данная информация нашла свое подтверждение.
Правоохранители выяснили, в частности, что:
В пресс-службе правоохранителей сообщили, что полицейские Черниговского районного управления расследуют уголовное производство по факту смерти 42-летней женщины.
Уточняется, что речь идет об уголовном производстве по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины - ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.
"Сейчас в рамках расследования назначен ряд экспертных исследований. Досудебное расследование продолжается", - подытожили в полиции.
Напомним, ранее звездный косметолог назвала назвала бьюти-процедуры, которых избегает, и главный секрет омоложения.
Между тем мы рассказывали, что в Киеве ребенок умер в больнице во время подготовки к операции.
Читайте также, как доказать ошибку врача в суде и получить компенсацию.