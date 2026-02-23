ua en ru
Пн, 23 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Чернігові жінка померла після косметологічних процедур у клініці: що каже поліція

Понеділок 23 лютого 2026 13:12
UA EN RU
У Чернігові жінка померла після косметологічних процедур у клініці: що каже поліція Після косметологічних процедур в одній з клінік Чернігова померла жінка (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Чернігові після косметологічних процедур в одній з приватних клінік померла жінка. Про обставини трагедії розповіли правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби поліції Чернігівської області у Facebook.

Читайте також: SPA в лідерах, косметологія просідає: як змінився попит на б'юті-послуги у 2025 році

Що відомо про обставини трагедії у Чернігові

Українцям розповіли, що 21 лютого під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що до однієї з міських лікарень доставлено жінку в тяжкому стані.

"Після проведення оперативного втручання естетичного характеру в приватній медичній клініці в Чернігові", - уточнили у поліції.

Зазначається, що в ході подальшої перевірки дана інформація знайшла своє підтвердження.

Правоохоронці з'ясували, зокрема, що:

  • 42-річній потерпілій провели оперативне втручання естетичного характеру;
  • подія трапилась в одному з приватних медичних центрів у Чернігові;
  • після завершення операції пацієнтка в непритомному стані була доставлена до однієї з лікарень міста;
  • через деякий час жінка померла.

Що відомо про розслідування правоохоронців

У прес-службі правоохоронців повідомили, що поліцейські Чернігівського районного управління розслідують кримінальне провадження за фактом смерті 42-річної жінки.

У Чернігові жінка померла після косметологічних процедур у клініці: що каже поліціяПублікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/policechernigivshchini)

Уточнюється, що йдеться про кримінальне провадження за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України - неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником.

"Наразі у рамках розслідування призначено низку експертних досліджень. Досудове розслідування триває", - підсумували у поліції.

Нагадаємо, раніше зірковий косметолог назвала назвала б'юті-процедури, яких уникає, та головний секрет омолодження.

Тим часом ми розповідали, що у Києві дитина померла в лікарні під час підготовки до операції.

Читайте також, як довести помилку лікаря в суді і отримати компенсацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів Національна поліція Косметологія Медична допомога Лікарі Помер Лікарні Жінки
Новини
Замість мобілізації – контракти: Зеленський назвав умову для змін в армії
Замість мобілізації – контракти: Зеленський назвав умову для змін в армії
Аналітика
Партія Терехова, Кіма та Арахамії? Що стоїть за новим політичним проектом влади
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Партія Терехова, Кіма та Арахамії? Що стоїть за новим політичним проектом влади