В Чернигове женщина умерла после косметологических процедур в клинике: что говорит полиция

Понедельник 23 февраля 2026 13:12
В Чернигове женщина умерла после косметологических процедур в клинике: что говорит полиция После косметологических процедур в одной из клиник Чернигова умерла женщина (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Чернигове после косметологических процедур в одной из частных клиник умерла женщина. Об обстоятельствах трагедии рассказали правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы полиции Черниговской области в Facebook.

Что известно об обстоятельствах трагедии в Чернигове

Украинцам рассказали, что 21 февраля во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию о том, что в одну из городских больниц доставлена женщина в тяжелом состоянии.

"После проведения оперативного вмешательства эстетического характера в частной медицинской клинике в Чернигове", - уточнили в полиции.

Отмечается, что в ходе дальнейшей проверки данная информация нашла свое подтверждение.

Правоохранители выяснили, в частности, что:

  • 42-летней потерпевшей провели оперативное вмешательство эстетического характера;
  • происшествие случилось в одном из частных медицинских центров в Чернигове;
  • после завершения операции пациентка в бессознательном состоянии была доставлена в одну из больниц города;
  • через некоторое время женщина умерла.

Что известно о расследовании правоохранителей

В пресс-службе правоохранителей сообщили, что полицейские Черниговского районного управления расследуют уголовное производство по факту смерти 42-летней женщины.

В Чернигове женщина умерла после косметологических процедур в клинике: что говорит полицияПубликация правоохранителей (скриншот: facebook.com/policechernigivshchini)

Уточняется, что речь идет об уголовном производстве по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины - ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

"Сейчас в рамках расследования назначен ряд экспертных исследований. Досудебное расследование продолжается", - подытожили в полиции.

