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В Чернигове тысячи людей остались без света после атаки РФ

10:51 17.08.2026 Пн
2 мин
Куда враг попал в этот раз?
aimg Юлия Капитонова
В Чернигове тысячи людей остались без света после атаки РФ Фото: Восстановительные работы в городе скоро начнутся (Getty Images)
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17 августа Россия нанесла удар по энергообъекту в Чернигове. Местные власти раскрыли первые последствия вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Черниговского городского совета и сообщение АО "Черниговоблэнерго".

Чернигов под ударом России 17 августа

"Уважаемые потребители! В результате атаки врага поврежден энергообъект. Обесточено более 10 тысяч абонентов в городе Чернигов", - сказано в заявлении.

Кроме того, указано, что энергетики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

В Черниговском городском совете уточнили, что российские захватчики могли нанести удар по южной части города. Также известно, что после вражеской атаки вспыхнул пожар.

Впоследствии местные власти подтвердили, что из-за российского удара по меньшей мере один человек пострадал.

Какая ситуация со светом в Украине 17 августа

Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в шести областях Украины. Речь идет о:

  • Черниговской;
  • Харьковской;
  • Донецкой;
  • Сумской;
  • Херсонской;
  • Запорожской областях.

В то же время из-за жаркой погоды в понедельник в Украине растет потребление электроэнергии. Граждан призывают по возможности не пользоваться мощными электроприборами в период с 18:00 до 22:00.

Ранее РБК-Украина рассказывало, сколько вражеских целей силы ПВО обезвредили во время ночной атаки РФ 17 августа.

Также мы писали, что часть объектов "Нефтегаза" остановилась после ударов России.

Кстати, стало известно, каким образом силы ПВО будут уничтожать реактивные "Шахеды" в будущем.

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