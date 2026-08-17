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РФ дедалі сильніше б'є по "Нафтогазу", частина об’єктів зупинилася

09:40 17.08.2026 Пн
2 хв
Компанія знову втрачає обсяги видобутку
aimg Юлія Капітонова
РФ дедалі сильніше б'є по "Нафтогазу", частина об’єктів зупинилася Фото: За останні місяці РФ сотні раз атакувала об’єкти "Нафтогазу" (naftogaz.com)
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Протягом минулого тижня російські загарбники 13 разів завдали ударів по об’єктах Групи "Нафтогаз" у різних областях України. Ворог атакував не лише дронами, а й ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Групи "Нафтогаз.

У компанії звертають увагу на те, що один із їхніх активів російські окупанти атакували кілька разів.

Противник нарощує удари саме по видобувній інфраструктурі. "Нафтогаз" підтверджує серйозні руйнування виробничих потужностей та обладнання.

Ба більше, роботу частини об’єктів зупинено через постійні російські обстріли. Саме це є причиною втрати обсягів видобутку.

Фахівці компанії починають відновлення одразу, щойно з’являється така можливість.

"Завдяки суворому дотриманню протоколів безпеки ніхто зі співробітників під час ворожих атак не постраждав - і це найголовніше", - наголосили в "Нафтогазі".

Важливо розуміти, що підготовка до зими триває, однак вона відбувається на тлі безпрецедентної за інтенсивністю кількості атак на об’єкти компанії.

"Дякую кожному, хто сьогодні працює на виробничих майданчиках у таких умовах та забезпечує країну газом", - заявив в. о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Окрім того, вказано, що цьогоріч російські загарбники вже 293 рази атакували об’єкти Групи "Нафтогаз".

У компанії підрахували, що інтенсивність атак порівняно з попередніми роками зросла більш ніж удвічі.

Раніше РБК-Україна попереджало, що Росія планує посилити атаки на українську газову інфраструктуру. Дізнайтеся, до чого варто готуватися вже зараз.

Окрім того, стало відомо, хто саме може очолити "Нафтогаз" у майбутньому.

Також ми писали, що запаси газу в Україні перевищили план, однак головна проблема нікуди не зникла.

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