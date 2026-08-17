РФ дедалі сильніше б'є по "Нафтогазу", частина об’єктів зупинилася

Протягом минулого тижня російські загарбники 13 разів завдали ударів по об’єктах Групи "Нафтогаз" у різних областях України. Ворог атакував не лише дронами, а й ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Групи "Нафтогаз.

У компанії звертають увагу на те, що один із їхніх активів російські окупанти атакували кілька разів.

Противник нарощує удари саме по видобувній інфраструктурі. "Нафтогаз" підтверджує серйозні руйнування виробничих потужностей та обладнання.

Ба більше, роботу частини об’єктів зупинено через постійні російські обстріли. Саме це є причиною втрати обсягів видобутку.

Фахівці компанії починають відновлення одразу, щойно з’являється така можливість.

"Завдяки суворому дотриманню протоколів безпеки ніхто зі співробітників під час ворожих атак не постраждав - і це найголовніше", - наголосили в "Нафтогазі".

Важливо розуміти, що підготовка до зими триває, однак вона відбувається на тлі безпрецедентної за інтенсивністю кількості атак на об’єкти компанії.

"Дякую кожному, хто сьогодні працює на виробничих майданчиках у таких умовах та забезпечує країну газом", - заявив в. о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Окрім того, вказано, що цьогоріч російські загарбники вже 293 рази атакували об’єкти Групи "Нафтогаз".

У компанії підрахували, що інтенсивність атак порівняно з попередніми роками зросла більш ніж удвічі.