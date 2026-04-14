У Чернігові "Шахед" поцілив в адмінбудівлю в центрі міста

Що сталося

За інформацією Брижинського, вранці у Чернігові було чутно роботу ППО. Вона відпрацьовувала по "Шахедах", які летіли у бік міста.

Згодом стало відомо, що один із них поцілив у адмінбудівлю.

Повітряні сили ЗСУ також повідомляли про небезпеку.

"БпЛА в напрямку м.Чернігів зі сходу", - попереджали у ПС ЗСУ о 9:19.

На жаль, без наслідків не обійшлося.

"Один із шахедів влучив в адмінбудівлю в центрі міста", - йдеться у повідомленні. Втім, що саме за адмінбудівля, міська влада не уточнює.

Згодом в МВА уточнили, що постраждалих унаслідок атаки немає.

"Постраждалих серед людей немає. Унаслідок вибуху, в адмінбудівлі вибиті вікна та пошкоджені двері", - йдеться у повідомленні.

У Чернігівській міській раді уточнили, що приліт стався в центрі міста, у районі розташування адмінбудівель.

"Зафіксовано пошкодження адміністративної будівлі та багатоквартирного житлового будинку - зокрема, вибиті вікна", - кажуть у Чернігівській міській раді.