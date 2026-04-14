В Чернигове "Шахед" попал в админздание в центре города

Что произошло

По информации Брижинского, утром в Чернигове была слышна работа ПВО. Она отрабатывала по "Шахедам", которые летели в сторону города.

Впоследствии стало известно, что один из них попал в админздание.

Воздушные силы ВСУ также сообщали об опасности.

"БпЛА в направлении г. Чернигов с востока", - предупреждали в ВС ВСУ в 9:19.

К сожалению, без последствий не обошлось.

"Один из шахедов попал в админздание в центре города", - говорится в сообщении. Впрочем, что именно за админздание, городские власти не уточняют.

Впоследствии в МВА уточнили, что пострадавших в результате атаки нет.

"Пострадавших среди людей нет. В результате взрыва, в админздании выбиты окна и повреждены двери", - говорится в сообщении.

В Черниговском городском совете уточнили, что прилет произошел в центре города, в районе расположения админзданий.

"Зафиксировано повреждение административного здания и многоквартирного жилого дома - в частности, выбиты окна", - говорят в Черниговском городском совете.