У Чернігові пролунало щонайменше 15 вибухів, пошкоджено одне з підприємств

"У місті пролунало біля 15 вибухів. Пошкоджене одне з підприємств міста. Інформації про постраждалих не надходило", - написав Брижинський.

Чиновник поки не надав більше інформації про атаку РФ на місто та її наслідки.

Зазначимо, що Повітряні Сили кілька разів сповіщали незадовго до обстрілу про рух дронів в напрямку Чернігова і області.