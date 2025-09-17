ua en ru
У Києві організатор схеми ухилення від мобілізації отримав 2 роки умовно: "бронював" чоловіків

Київ, Середа 17 вересня 2025 12:41
У Києві організатор схеми ухилення від мобілізації отримав 2 роки умовно: "бронював" чоловіків Фото: у Києві засудили організатора схеми для ухилянтів від мобілізації (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

У Києві засудили чоловіка, який був учасником схеми фіктивного бронювання, та допомагав військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані з реєстру судових рішень.

Подільський районний суд міста Києва виніс вирок Пацері Антону Віталійовичу, якого визнали винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

Згідно з матеріалами справи, чоловік брав участь у схемі, яка допомагала військовозобов'язаним ухилятися від призову шляхом фіктивного бронювання на "критично важливих підприємствах".

За даними обвинувального акту від 29 серпня 2025, схема діяла з травня 2024 по березень 2025 року в Києві.

Організував схему для ухилянтів: деталі справи

Пацер, спільно з іншими особами шукав платоспроможних військовозобов'язаних, які бажали уникнути мобілізації. За 1500 доларів США клієнтам виготовляли фіктивні документи про працевлаштування на підприємствах, визнаних критично важливими та неіснуючий наказ Міністерства економіки про бронювання.

Ці документи подавалися до територіального центру комплектування (ТЦК), що дозволяло отримати відстрочку на 6 місяців.

Суд встановив, що група допомогла щонайменше восьми чоловікам ухилитися від служби.

Передача документів відбувалася через месенджер Telegram, а подача документів до ТЦК - за сприяння колишнього співробітника цієї установи.

Що вирішив суд

Антон Пацер повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та зобов'язався надати показання щодо інших учасників схеми. Суд затвердив угоду від 29 серпня 2025 року про визнання винуватості між прокурором та Пацером.

За умовами угоди засуджений отримав 5 років позбавлення волі, але на підставі ст. 75 КК України його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

Нагадаємо, суд призначив 15 років в'язниці чоловіку, який передавав росіянам координати ППО в Києві.

