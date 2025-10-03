ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

СБУ викрила схему ухилення від мобілізації: чиновника Мінюсту взяли "на гарячому"

Україна, П'ятниця 03 жовтня 2025 14:53
UA EN RU
СБУ викрила схему ухилення від мобілізації: чиновника Мінюсту взяли "на гарячому" Фото: (facebook.com minjust official)
Автор: Каріна Левицька

СБУ викрила схему ухилення від мобілізації, організовану посадовцем Мін’юсту, який пропонував "списати" ухилянтів за 20 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки ліквідувала схему ухилення від мобілізації, яку організував один із керівників Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Як встановило розслідування, посадовець пропонував ухилянтам сприяння у знятті з військового обліку на підставі підроблених висновків про "погане" здоров’я.

Також чиновник обіцяв клієнтам, що, у разі потреби, він зможе вирішити питання з видаленням їхніх персональних даних з розшуку ТЦК.

Вартість таких "послуг" становила 20 тисяч доларів.

Щоб реалізувати оборудку, фігурант використовував особисті зв’язки у столичних медустановах та військкоматах.

Співробітники СБУ задокументували злочини посадовця і затримали його "на гарячому", коли він одержував частину хабаря за "списання" ухилянта.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 114- 1 (незакінчений замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
  • ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Триває розслідування для встановлення всіх учасників та обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Інші затримання

Раніше на Прикарпатті правоохоронці викрили співробітника військкомату, який за гроші сприяв ухиленню від мобілізації. Йому може загрожувати до 10 років ув’язнення.

У Києві під підозру потрапив начальник збірного пункту ТЦК, а на Одещині затримали військовослужбовця районного ТЦК, який пропонував за винагороду "домовитися" про уникнення служби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Окупанти
Новини
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим