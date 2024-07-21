У Чернігові було чути вибух, над містом фіксувалися "Шахеди"

Вибух в районі Чернігова пролунав близько 00:45.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали жителів цього міста про загрозу безпілотників противника.

"Чернігів - перебувайте в укриттях! На півночі міста ворожі БпЛА!" - йшлося в оголошенні військових в публікації Telegram-каналу о 00:26.

Додамо, у місцевих пабліках писали про роботу ППО по повітряних цілях противника. Так, в мережі повідомляли про звуки "антишахедної роботи".

Нічна повітряна атака

Раніше в Чернігівській області, як і в низці інших, цієї ночі була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах поінформували про запуск російськими окупантами кількох груп дронів-камікадзе типу "Шахед".

Ворожі безпілотники, зокрема, були помічені над північними областями країни.

Нагадаємо також, минулої ночі противник також під час чергової повітряної атаки застосовував "Шахеди", а також ракетне озброєння для ударів по території України.

Внаслідок ворожої атаки із застосуванням БПЛА у Чернігівській області було влучання в енергооб'єкт. Додамо, що у ніч проти 20 липня силами і засобами ППО ЗСУ було знищено загалом 13 повітряних цілей: 12 "Шахедів" та 1 дрон невстановленого типу.