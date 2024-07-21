UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чернігові було чути вибух, над містом фіксувалися "Шахеди"

Фото: у Чернігові пролунав вибух під час ворожої атаки "Шахедами" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Чернігові у ніч проти 21 липня було чути вибух. Над містом перед тим фіксувалися ворожі ударні безпілотники.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Вибух в районі Чернігова пролунав близько 00:45.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали жителів цього міста про загрозу безпілотників противника.

"Чернігів - перебувайте в укриттях! На півночі міста ворожі БпЛА!" - йшлося в оголошенні військових в публікації Telegram-каналу о 00:26.

Додамо, у місцевих пабліках писали про роботу ППО по повітряних цілях противника. Так, в мережі повідомляли про звуки "антишахедної роботи".

Нічна повітряна атака

Раніше в Чернігівській області, як і в низці інших, цієї ночі була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах поінформували про запуск російськими окупантами кількох груп дронів-камікадзе типу "Шахед".

Ворожі безпілотники, зокрема, були помічені над північними областями країни.

Нагадаємо також, минулої ночі противник також під час чергової повітряної атаки застосовував "Шахеди", а також ракетне озброєння для ударів по території України. 

Внаслідок ворожої атаки із застосуванням БПЛА у Чернігівській області було влучання в енергооб'єкт. Додамо, що у ніч проти 20 липня силами і засобами ППО ЗСУ було знищено загалом 13 повітряних цілей: 12 "Шахедів" та 1 дрон невстановленого типу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧернігівВибухАтака дронів