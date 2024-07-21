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В Чернигове был слышен взрыв, над городом фиксировались "Шахеды"

Фото: в Чернигове раздался взрыв во время вражеской атаки "Шахедами" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Чернигове в ночь на 21 июля был слышен взрыв. Над городом перед этим фиксировались вражеские ударные беспилотники.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Взрыв в районе Чернигова раздался около 00:45.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали жителей этого города об угрозе беспилотников противника.

"Чернигов - находитесь в укрытиях! На севере города враждебны БпЛА!" - говорилось в объявлении военных в публикации Telegram-канала в 00:26.

Добавим, в местных пабликах писали о работе ПВО по воздушным целям противника. Так, в сети сообщали о звуках "антишахедной работы".

Ночная воздушная атака

Ранее в Черниговской области, как и в ряде других, в эту ночь была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах проинформировали о запуске российскими оккупантами нескольких групп дронов-камикадзе типа "Шахед".

Вражеские беспилотники, в частности, были замечены над северными областями страны.

Напомним, минувшей ночью противник также во время очередной воздушной атаки применял "Шахеды", а также ракетное вооружение для ударов по территории Украины.

В результате вражеской атаки с применением БПЛА в Черниговской области было попадание в энергообъект. Добавим, что в ночь на 20 июля силами и средствами ПВО ВСУ было уничтожено в общей сложности 13 воздушных целей: 12 "Шахедов" и 1 дрон неустановленного типа.

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ЧерниговВзрывАтака дронов