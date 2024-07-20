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В Україні запрацювала гаряча лінія з питань енергетики: що відомо

Субота 20 липня 2024 19:00
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В Україні запрацювала гаряча лінія з питань енергетики: що відомо Фото
Автор: Едуард Ткач

В Україні з 20 липня почала працювати урядова "гаряча лінія" під назвою "СТРУМ", яка надає консультації з енергетичних питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства енергетики України.

Звернутися можуть як громадяни, так і бізнес. Зокрема, зателефонувавши за номером 15-49 можна дізнатися, як посилити енергонезалежність своєї оселі або підприємства, отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії та інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці. Консультації можна отримати безкоштовно та цілодобово.

"Метою запровадження урядової телефонної лінії "СТРУМ" є забезпечення українців необхідною та доступною інформацією про можливості підключення альтернативних джерел енергії, отримання державної фінансової підтримки, детальних консультацій та розв’язання проблемних питань із встановленням та підключенням обладнання", - заявив Міністр енергетики Герман Галущенко.

Він зазначив, що в нинішніх умовах, коли Росія системно руйнує нашу енергетику і намагається занурити українців у темряву та холод, найшвидшим рішенням проблеми є розвиток розподіленої генерації. Її впровадження надасть можливість забезпечити локальні потреби в генерації та в цілому енергетичну безпеку України.

Галущенко додав, що наразі уряд прийняв низку важливих рішень і фінансових програм для стимулювання розвитку розподіленої генерації.

Нагадаємо, що у ніч на 20 липня російські дрони атакували оператора системи передачі електроенергії у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Внаслідок атаки знеструмлювалися споживачі у Полтавській та Чернігівській областях.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні є мережеві обмеження через постійні атаки РФ на підстанції. Саме через такі обмеження у певному регіоні не можна передати всю наявну генерацію. Проте, за словами Германа Галущенко, вже найближчим часом ситуація в енергосистемі значно покращиться.

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