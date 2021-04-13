UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Чернигове завершают отопительный сезон

Автор: Инна Собора

В Чернигове назвали дату завершения отопительного сезона. Подачу тепла начнут останавливать 15 апреля.

Об этом заявил мэр Владислав Атрошенко, сообщает "Суспільне".

По его словам, на неделю-две, пока еще будет прохладная погода, продолжат отапливать роддом и детскую поликлинику №2 по их просьбе.

"15 апреля, в четверг, в девять утра начнут отключать отопление. А завершат по городу через пару дней", - сказал мэр Чернигова.

Ранее сообщалось, что в Черкассах отопительный сезон завершился с 12 апреля.

Кроме того, отопительный сезон закончили в Харькове с понедельника 12 апреля.

Как сообщало РБК-Украина, ранее отопительный сезон решили завершить в Киеве. С 10 апреля дома в столице начали отключать от централизованного отопления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины отопительный сезонЧернигов
Читайте также
Глава Черниговской ОГА: о выходе из "красной" зоны говорить рано
Тернополь и Чернигов ужесточили карантин: список новых запретов
Прогноз погоды