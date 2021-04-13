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У Чернігові завершують опалювальний сезон

Автор: Инна Собора

У Чернігові назвали дату завершення опалювального сезону. Подачу тепла почнуть зупиняти 15 квітня.

Про це заявив міський голова Владислав Атрошенко, повідомляє "Суспільне".

За його словами, на тиждень-два, поки ще буде прохолодна погода, продовжать опалювати пологовий будинок та дитячу поліклініку №2 на їх прохання.

"15 квітня, в четвер, о 9-ій ранку почнуть відключати опалення. А завершать по місту за пару днів", - сказав мер Чернігова.

Раніше повідомлялося, що в Черкасах опалювальний сезон завершився з 12 квітня.

Крім того, опалювальний сезон закінчили в Харкові з понеділка 12 квітня.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше опалювальний сезон вирішили завершити в Києві. З 10 квітня будинки в столиці почали відключати від централізованого опалення.

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