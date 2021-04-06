В Черкассах назвали дату завершения отопительного сезона

В Черкассах отопительный сезон завершиться с 12 апреля. По прогнозу синоптиков, температура воздуха будет превышать +8 градусов.

Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в Facebook.

С понедельника отопление начнут отключать в жилых домах. При этом в больницах, школах и детских садах отключать отопление будут после получения заявок от учреждений.

"По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура в течение трех дней будет держаться отметки выше +8 градусов по Цельсию. Поэтому, согласно нормативам, коммунальные службы уже могут завершать нынешний отопительный сезон и начинать подготовку к новому", - добавил Бондаренко.