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В Черкассах назвали дату завершения отопительного сезона

Новина українською → Черкассы, Вторник 06 апреля 2021 17:15
В Черкассах назвали дату завершения отопительного сезона Фото: в Черкассах подходит к концу отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Черкассах отопительный сезон завершиться с 12 апреля. По прогнозу синоптиков, температура воздуха будет превышать +8 градусов.

Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в Facebook.

С понедельника отопление начнут отключать в жилых домах. При этом в больницах, школах и детских садах отключать отопление будут после получения заявок от учреждений.

"По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура в течение трех дней будет держаться отметки выше +8 градусов по Цельсию. Поэтому, согласно нормативам, коммунальные службы уже могут завершать нынешний отопительный сезон и начинать подготовку к новому", - добавил Бондаренко.

Напомним, в Киеве из-за ухудшения погодных условий перенесли сроки завершения отопительного сезона. Завершение отопительного сезона планируют начать 10 апреля.

Отметим, что в Киеве планировали завершить отопительный сезон с 5 апреля.

Кроме того, Украину накроет мощный северный циклон, который принесет похолодание, осадки в виде мокрого снега и дождя, а также сильный штормовой ветер.

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