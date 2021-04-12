В Харькове закончили отопительный сезон в связи с потеплением
Отопительный сезон заканчивается в Харькове с понедельника, 12 апреля. Распоряжение подписал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.
Об этом Терехов сказал на брифинге, передает местное издание МГ "Объектив".
"Отопительный сезон закончится сегодня. Среднесуточная температура позволяет нам это сделать. Ко мне обращались люди с просьбой закончить отопительный сезон, чтобы не переплачивать тепловым сетям. Считаю это правильным", - сказал он.
По прогнозу Укргидрометцентра, 12 апреля в Харькове переменная облачность, без осадков, ветер - 5-10 м / с. Температура воздуха ночью - 4-9 градусов тепла, днем - 16-21.
Напомним, отопительный сезон завершается по решению местных властей. Основанием для этого может стать повышение среднесуточной температуры воздуха до 8 градусов тепла.
Как сообщало РБК-Украина, ранее отопительный сезон решили завершить в Киеве. С 10 апреля дома в столице начали отключать от централизованного отопления.
Отметим, 1 апреля Днепр одним из первых завершил отопительный сезон в этом году.