UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Чернигове из-за взрыва на выставке оружия начали расследование

Фото: в Чернигове открыли дело из-за взрыва на выставке боеприпасов (gp.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители начали расследование из-за взрыва на выставке оружия в Чернигове, в результате которого пострадали дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Делом занимается специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере и Государственное бюро расследований. Производство открыли по факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 УК Украины).

Также в Офисе генпрокурора отметили, что количество раненых выросло до пяти человек, среди них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

Взрыв в Чернигове

Сегодня на Валу в Чернигове прогремел взрыв на выставке боеприпасов, которую проводили бойцы территориальной обороны. Предварительно известно, что на выставке сработал ручной противотанковый гранатомет.

Сначала сообщалось о двух раненых детях. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерниговВзрывУголовное дело