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У Чернігові через вибух на виставці зброї розпочали розслідування

Фото: у Чернігові відкрили справу через вибух на виставці боєприпасів (gp.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці розпочали розслідування через вибух на виставці зброї у Чернігові, внаслідок якого постраждали діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Справою займається спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері та Державне бюро розслідувань. Провадження відкрили за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 КК України).

Також в Офісі генпрокурора зазначили, що кількість поранених виросла до п'яти осіб, серед них четверо дітей віком від 2 до 12 років. Наразі постраждалі перебувають в лікарні.

Вибух у Чернігові

Сьогодні на Валу у Чернігові пролунав вибух на виставці боєприпасів, яку проводили бійці територіальної оборони. Попередньо відомо, що на виставці спрацював ручний протитанковий гранатомет.

Спочатку повідомлялося про двох поранених дітей. Одна з них знаходиться у реанімації у важкому стані.

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ЧернігівВибухКримінальна справа