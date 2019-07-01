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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Новости » Общество    01.07.2019 - 13:26
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Западной Украине грозит пожарная опасность 1 июля

Погода в Украине сегодня, 1 июля, будет способствовать повышенному уровню пожарной опасности. Об этом собщает РБК-УКраина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По информации УкрГидрометцентра, в восточных, центральных, южных, Волынской, Ровенской и Тернопольской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

По информации синоптика, Натальи Диденко, в Украину возвращается жара 1-2 июля, а температурные столбики будут превышать +30.

"Июль в Украине начнется с возвращением жары. Завтра - снова за +30 градусов. Сухо, солнечно. Но 2 июля еще побудет жара, а с третьего июля начнет съезжать на юг и так сойдет" - отмечает Наталья Диденко в социальной сети Facebook.

Как писало РБК-Украина, погода в Украине ослабит температуру на ближайшей неделе, жители страны это почувствуют уже завтра, 2 июля. Синоптики предупреждают, что июльского тепла не будет. Уже завтра, 2 июля, с Севера в Украину приблизится атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди и грозы в северных областях.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура в июле составит от +20 до +24,5 градусов тепла. Это, по данным синоптиков, на 1,1-2,5 градусов выше средних многолетних значений.

 

 

Укргидрометцентр дал прогноз на июль Синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности в Украине
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