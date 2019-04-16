В Чернигове возобновили отопительный сезон

Городской совет Чернигова 16 апреля принял решение о восстановление отопительного сезона в детских садах и школах. Об этом сообщается на сайте горсовета Чернигова.

Отопительный сезон для жилого сектора, бюджетных и других учреждений официально завершился 9 апреля. Однако из-за похолодания в течение последних дней восстанавливают подачу тепла.

В частности, отопления детских садов будут осуществлять до четверга включительно, а возможно и до конца недели. Что касается школ, то сегодня, 16 апреля, учебные заведения также обогревали в течение дня.

В то же время, в больницах и поликлиниках отключения тепла проводилось согласно заявок руководителей учреждений по согласованию с управлением здравоохранения городского совета.

По поводу отопления в многоэтажках жители могут обратиться за разъяснениями к теплоснабжающих кампаний – "Тех-Нова" и "Облтеплокоммунэнерго", проведя собрание жильцов. В случае поступления такой заявки, технической возможности подключить дом к теплу на короткий срок и согласия жильцов конкретного дома с соответствующими финансовыми затратами для восстановления теплоснабжения, такая просьба может быть удовлетворена.

Ранее сообщалось, что в Ровно за похолодания продлили отопительный сезон.

Кроме того, учитывая снижение температуры воздуха, с 11 апреля во Львове возобновили подачу отопления до всех потребителей теплоснабжающих предприятий.

Напомним, выключать отопление в украинских городах начали с 6 апреля из-за резкого потепления. Однако в конце прошлой недели температура существенно снизилась. Потепление прогнозируют ориентировочно с 25 апреля.