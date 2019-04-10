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Во Львове возобновляют отопительный сезон

Новости » Общество    10.04.2019 - 14:09
Во Львове возобновляют отопительный сезон
Иллюстративное фото (pixabay.com/Goergl)

Подачу тепла в дома возобновят 11 апреля

Учитывая снижение температуры воздуха, завтра, 11 апреля, во Львове планируют восстановить подачу отопления ко всем потребителям теплоснабжающих предприятий. Об этом говорится в сообщении на сайте Львовского городского совета.

Отмечается, что в связи с потеплением во Львове было официально приостановлено отопительный сезон. Однако из-за похолодания с четверга он будет восстановлен.

Коммунальные службы, которые касаются процесса восстановления отопление, получили поручение скоординировать свои действия, чтобы к концу дня отопление было во всех домах.

Ранее сообщалось, что во Львове 8 апреля завершился отопительный сезон.В то же время подчеркивалось, что при снижении температуры воздуха теплоснабжение будет восстановлено.

Кроме того, об отключении подачи тепла в дома заявили еще ряд украинских городов. В частности, в Черновцах и Виннице отопление отключили 8 апреля, в Харькове было принято решение о приостановление отопительного сезона со среды, 10 апреля.

В Харьковской области отопительный сезон завершился с 9 апреля. В Киеве 6 апреля завершился отопительный сезон. По состоянию на 12:00 8 апреля от услуги централизованного отопления были отключены 97% жилых домов.

В то же время синоптики прогнозируют в Украине похолодание, которое начнется завтра, 11 апреля. Кроме того, в первой половине следующей недели, в некоторых областях возможны заморозки.

 

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