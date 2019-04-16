У Чернігові відновили опалювальний сезон

Міська рада Чернігова 16 квітня прийняла рішення про відновлення опалювального сезону у дитячих садочках і школах. Про це повідомляється на сайті міськради Чернігова.

Опалювальний сезон для житлового сектору, бюджетних та інших установ офіційно завершився 9 квітня. Однак через похолодання протягом останніх днів подачу тепла відновлюють.

Зокрема, опалювання дитячих садків здійснюватимуть до четверга включно, а можливо і до кінця тижня. Що стосується шкіл, то сьогодні, 16 квітня, навчальні заклади також обігрівали протягом дня.

Водночас, у лікарнях та поліклініках відключення тепла проводилося відповідно до заявок керівників закладів за погодженням з управлінням охорони здоров’я міської ради.

Стосовно опалення у багатоповерхівках жителі можуть звернутися за роз’ясненнями до теплопостачальних кампаній – "Тех-Нова" та "Облтеплокомуненерго", провівши збори мешканців. У разі надходження такої заявки, технічної можливості підключити будинок до тепла на короткий термін та згоди мешканців конкретного будинку із відповідними фінансовими затратами для відновлення теплопостачання, таке прохання може бути задоволене.

Раніше повідомлялося, що у Рівному через похолодання продовжили опалювальний сезон.

Крім того, з огляду на зниження температури повітря, з 11 квітня у Львові відновили подачу опалення до всіх споживачів теплопостачальних підприємств.

Нагадаємо, вимикати опалення в українських містах почали з 6 квітня через різке потепління. Однак наприкінці минулого тижня температура суттєво знизилася. Потепління прогнозують орієнтовно з 25 квітня.