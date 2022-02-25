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В Мариуполе усилились бои. На город движутся российские танки

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Мариуполь, Пятница 25 февраля 2022 12:21
В Мариуполе усилились бои. На город движутся российские танки Фото: в Мариуполе ведутся бои (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Мариуполе 25 февраля вновь усилились боевые действия. Росссийские танки приближаются к городу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг мэра Мариуполя Вадима Бойченко.

По словам Бойченко, бой украинских военных и оккупантов ведется в 15 километрах от города.

"Российские танки движутся в сторону Мариуполя. Продолжается бой в 15 километрах от города. Если военные дадут знак об опасности, в городе прозвучат сирены, которые будут свидетельствовать о необходимости перейти к хранилищам", - сказал мэр.

Напомним, в Киеве на Оболони обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу. Позже Сухопутные войска заявили о ее уничтожении.

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