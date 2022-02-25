В Мариуполе усилились бои. На город движутся российские танки

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг мэра Мариуполя Вадима Бойченко.

По словам Бойченко, бой украинских военных и оккупантов ведется в 15 километрах от города.

"Российские танки движутся в сторону Мариуполя. Продолжается бой в 15 километрах от города. Если военные дадут знак об опасности, в городе прозвучат сирены, которые будут свидетельствовать о необходимости перейти к хранилищам", - сказал мэр.