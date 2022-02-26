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У Чернігові можлива атака житлових кварталів "Градами": всім в укриття, - ОДА

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Чернігів, Субота 26 лютого 2022 14:29
У Чернігові можлива атака житлових кварталів "Градами": всім в укриття, - ОДА Фото: у Чернігові можлива атака житлових кварталів "Градами" (t_me_ressentiment_channel)
Автор: Марія Кучерявець

У Чернігові російські війська можуть здійснити атаку житлових кварталів "Градами". Всім, хто не бере участі в обороні міста терміново заховатися в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса.

"Всьому населенню Чернігова, яке не бере участі у загонах ТрО та обороні міста - сховатися в укриття, а за неможливості - перебувати вдома. Сили ЗСУ та ТрО захищають місто. Не заважайте", - написав він.

За його словами, є інформація, що росіяни з літаків можуть скидати міни та вибухові пристрої, у тому числі замасковані під дитячі іграшки, телефони, та інші цінні предмети.

"Не беріть сторонні предмети в руки, інакше загинете...Російська армія ймовірно буде повторювати ракетні обстріли, обстріли з "Градів" міста Чернігів, зокрема житлових кварталів", - повідомив Чаус.

Оновлено. У Чернігівській ОДА повідомили про обстріл міста "Градами".

"Увага! Російські війська обстрілюють місто з "Градів", - йдеться в повідомленні.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на вулиці Белова горить квартира на верхніх поверхах багатоповерхівки.

Також, за інформацією "Суспільного" в обласній лікарні вибиті шибки: у хірургічному корпусі, старій котельні та в харчоблоці повилітали вікна, які були в дерев'яних рамах.

Нагадаємо, вчора українські війська дали відсіч російським атакам у Чернігівській області, було знищено дві колони бронетехніки.

Крім того, поблизу Чернігова військові відбили прорив військ РФ. При цьому, ворожу техніку було захоплено разом із документами росіян.

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