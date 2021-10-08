В Чернигове на следующей неделе включат отопление: дата

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко поручил начать отопительный сезон в городе. Тепло планируют подать уже в следующий понедельник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу городского головы.
По словам Атрошенко, отопительный сезон в городе начнется уже 11 октября.
"Дал поручение теплогенерирующим предприятиям с 8 утра понедельника, 11 октября, включить отопление в жилых домах", - заявил мэр Чернигова.
Напомним, вчера отопительный сезон стартовал в Харькове.
Во Львове отопление решили включить уже на следующей неделе.
А вот в Житомире старт отопительного сезона перенесли.