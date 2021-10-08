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Во Львове включат отопление: названа дата

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Украина, Пятница 08 октября 2021 11:48
Во Львове включат отопление: названа дата Фото: отопительный сезон во Львове начнется с 11 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Отопительный сезон во Львове начнется с понедельника, 11 октября. Отопление включат для всех потребителей теплоснабжающих предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Львов.

"С понедельника, 11 октября, начинаем отопительный сезон в г. Львове. Отопление будем подавать всем категориям потребителей - школы, садики, больницы и население", - сказала заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

По ее словам, отопительный сезон начнут, "потому что с пятницы на субботу будет похолодание, прогнозируют минус 1 градус, и такая температура будет в течение выходных".

Маруняк сообщила, что технически дома и объекты теплоснабжения готовы к подаче отопления. А 9 октября, суббота, будет объявлено рабочим днем для управляющих компаний.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что местные власти примут решение о включении отопления, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет меньше 8 градусов тепла, как это предусмотрено законом.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, отопительный сезон в столице с учетом погодных условий может начаться в ближайшие дни.

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Отопительный сезон
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