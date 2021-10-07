ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Харькове стартовал отопительный сезон: куда начали подавать тепло

Новина українською →
Харьков, Четверг 07 октября 2021 13:13
В Харькове стартовал отопительный сезон: куда начали подавать тепло Фото: в Харькове стартовал отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Харькове начали подавать тепло в больницы и детские сады. Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Харьковского горсовета.

Согласно документу, тепло начали подавать в больницы, учебные заведения и другие объекты социально-культурной сферы.

В ведомстве добавляют, что в Харькове в рамках подготовки к отопительному сезону была проведена реконструкция и капитальный ремонт котельных, заменено более 100 км технически изношенных теплосетей.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 99%.

Добавим, по словам мэра Киева Виталия Кличко, отопительный сезон в столице с учетом погодных условий может начаться в ближайшие дни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков детский сад Отопительный сезон
NEWS
Объявлен лауреат Нобелевской премии 2021 по литературе
Объявлен лауреат Нобелевской премии 2021 по литературе
DAILY
Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями
Милан Лелич, Владислав Красинский Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями