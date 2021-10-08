RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Чернігові наступного тижня увімкнуть опалення: дата

Автор: Дмитро Левицький

Мер Чернігова Владислав Атрошенко доручив почати опалювальний сезон у місті. Тепло планують подати вже наступного понеділка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міського голови.

По словам Атрошенка, опалювальний сезон у місті почнеться вже 11 жовтня.

"Дав доручення теплогенеруючим підприємствам з 8 ранку понеділка, 11 жовтня, увімкнути опалення у житлових будинках", - заявив мер Чернігова.

Нагадаємо, вчора опалювальний сезон стартував у Харкові.

У Львові опалення вирішили увімкнути вже наступного тижня.

А от у Житомирі старт опалювального сезону перенесли.

Читайте РБК-Україна в Google News
Опалювальный сезонЧернігів