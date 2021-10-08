У Чернігові наступного тижня увімкнуть опалення: дата

Мер Чернігова Владислав Атрошенко доручив почати опалювальний сезон у місті. Тепло планують подати вже наступного понеділка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міського голови.
По словам Атрошенка, опалювальний сезон у місті почнеться вже 11 жовтня.
"Дав доручення теплогенеруючим підприємствам з 8 ранку понеділка, 11 жовтня, увімкнути опалення у житлових будинках", - заявив мер Чернігова.
Нагадаємо, вчора опалювальний сезон стартував у Харкові.
У Львові опалення вирішили увімкнути вже наступного тижня.
А от у Житомирі старт опалювального сезону перенесли.