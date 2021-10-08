Старт отопительного сезона в Житомире перенесли: названа причина
В Житомире перенесли старт отопительного сезона. С понедельника планируют начать отапливать детские сады, школы и медучреждения.
Об этом заявил заместитель городского главы Сергей Кондратюк, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне".
Такое решение приняли 8 сентября на заседании исполнительного комитета Житомирского горсовета.
"Начало отопительного сезона мы запланировали на 11 октября, но, учитывая изменения климатических условий, сегодня вместе с "Житомиргазом" мы распломбируем котельные, которые отапливают детские сады, чтобы с понедельника детские сады были с теплом. Далее мы запускаем тепло к другим потребителям", - сказал Кондратюк.
Если среднесуточная температура 11 октября не опустится ниже +8, то теплоснабжение для населения не будут запускать.