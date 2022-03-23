В Чернигове разбомбили мост на Киев, столица под обстрелом, а пригород в кольце ВСУ: главное на вечер

На 28-й день войны России против Украины оккупанты разбомбили мост в Чернигове, обстреляли три района Киева, но попали в кольцо в пригороде столицы.
Подробнее о всех главных новостях Украины по состоянию на вечер 23 марта - читайте в материале РБК-Украина.
Украинские военные взяли в кольцо Бучу, Гостомель и Ирпень, сообщили в Бучанском горсовете.
Также там рассказали о том, что на Житомирской трассе ведутся постоянные бои, а многие села оккупированы и находятся на грани гуманитарной катастрофы.
Кроме того, в Ирпене начали зачистку города от диверсантов.
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о том, что сегодня оккупанты разбомбили автомобильный мост через Десну. Через этот мост люди эвакуировались из города, а также доставлялись гуманитарные грузы в Чернигов.
“Это не мешает нам поставлять гуманитарную помощь в Чернигов”, - добавил Чаус.
Сегодня ночью в Тростянце Сумской области продолжались уличные бои. В городе возник масштабный пожар. Местных жителей просили не открывать окна, не покидать укрытия и не выходить на улицу, так как оккупанты расстреливают гражданских.
Также в городе сложно получить гуманитарную помощь и получили ее не все, так как находится на улицах в некоторых местах очень опасно.
"К сожалению, Тростянец остается городом и общиной, что страдает больше всего от российских террористов. Убивают мирных людей. Нет света и воды в многих населенных пунктах", - сказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Киев в очередной раз подвергся вражеским обстрелам. Сегодня утром под удар попали Шевченковский и Святошинский районы столицы.
В Шевченковском районе произошли пожары в частных домах и многоэтажке. четверо людей получили травмы.
В Святошинском под обстрел попал торговый центр, частные и многоквартирные дома.
Позже под обстрел попала парковка в Подольском районе.
"Буквально недавно обстрелу подверглась парковка торгового центра в Подольском районе. Один человек погиб, двоих пострадавших госпитализировали", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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