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В Чернигове разбомбили мост на Киев, столица под обстрелом, а пригород в кольце ВСУ: главное на вечер

Новина українською →
Украина, Среда 23 марта 2022 21:46
В Чернигове разбомбили мост на Киев, столица под обстрелом, а пригород в кольце ВСУ: главное на вечер Фото: украинские военные в пригороде Киева (GettyImages)
Автор: Мария Тарарыева

На 28-й день войны России против Украины оккупанты разбомбили мост в Чернигове, обстреляли три района Киева, но попали в кольцо в пригороде столицы.

Подробнее о всех главных новостях Украины по состоянию на вечер 23 марта - читайте в материале РБК-Украина.

Украинские военные взяли в кольцо Ирпень, Гостомель и Бучу

Украинские военные взяли в кольцо Бучу, Гостомель и Ирпень, сообщили в Бучанском горсовете.

Также там рассказали о том, что на Житомирской трассе ведутся постоянные бои, а многие села оккупированы и находятся на грани гуманитарной катастрофы.

Кроме того, в Ирпене начали зачистку города от диверсантов.

В Чернигове оккупанты разбомбили мост через Десну

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о том, что сегодня оккупанты разбомбили автомобильный мост через Десну. Через этот мост люди эвакуировались из города, а также доставлялись гуманитарные грузы в Чернигов.

“Это не мешает нам поставлять гуманитарную помощь в Чернигов”, - добавил Чаус.

Ситуация в Тростянце

Сегодня ночью в Тростянце Сумской области продолжались уличные бои. В городе возник масштабный пожар. Местных жителей просили не открывать окна, не покидать укрытия и не выходить на улицу, так как оккупанты расстреливают гражданских.

Также в городе сложно получить гуманитарную помощь и получили ее не все, так как находится на улицах в некоторых местах очень опасно.

"К сожалению, Тростянец остается городом и общиной, что страдает больше всего от российских террористов. Убивают мирных людей. Нет света и воды в многих населенных пунктах", - сказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Обстрел Киева 23 марта

Киев в очередной раз подвергся вражеским обстрелам. Сегодня утром под удар попали Шевченковский и Святошинский районы столицы.

В Шевченковском районе произошли пожары в частных домах и многоэтажке. четверо людей получили травмы.

В Святошинском под обстрел попал торговый центр, частные и многоквартирные дома.

Позже под обстрел попала парковка в Подольском районе.

"Буквально недавно обстрелу подверглась парковка торгового центра в Подольском районе. Один человек погиб, двоих пострадавших госпитализировали", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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