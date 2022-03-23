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У Чернігові розбомбили міст на Київ, столиця під обстрілом, а передмістя в кільці ЗСУ: головне на вечір

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Україна, Середа 23 березня 2022 21:46
У Чернігові розбомбили міст на Київ, столиця під обстрілом, а передмістя в кільці ЗСУ: головне на вечір Фото: українські військові в передмісті Києва (GettyImages)
Автор: Марія Тарариєва

На 28-й день війни Росії проти України окупанти розбомбили міст у Чернігові, обстріляли три райони Києва, але потрапили в кільце в передмісті столиці.

Детальніше про всі головні новини України станом на вечір 23 березня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Українські військові взяли в кільце Ірпінь, Гостомель і Бучу

Українські військові взяли в кільце Бучу, Гостомель та Ірпінь, повідомили у Бучанській міськраді.

Також там розповіли про те, що на Житомирській трасі ведуться постійні бої, а багато сіл окуповані і знаходяться на межі гуманітарної катастрофи.

Крім того, в Ірпені почали зачистку міста від диверсантів.

У Чернігові окупанти розбомбили міст через Десну

Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про те, що сьогодні окупанти розбомбили автомобільний міст через Десну. Через цей міст люди евакуювалися з міста, а також доставлялися гуманітарні вантажі до Чернігова.

"Це не заважає нам постачати гуманітарну допомогу в Чернігів", - додав Чаус.

Ситуація в Тростянці

Сьогодні вночі у Тростянці Сумської області тривали вуличні бої. У місті виникла масштабна пожежа. Місцевих жителів просили не відкривати вікна, не залишати укриття і не виходити на вулицю, так як окупанти розстрілюють цивільних.

Також в місті складно отримати гуманітарну допомогу і отримали її не всі, так як знаходиться на вулицях в деяких місцях дуже небезпечно.

"На жаль, Тростянець залишається містом і громадою, що страждає найбільше від російських терористів. Вбивають мирних людей. Немає світла і води в багатьох населених пунктах", - сказав глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Обстріл Києва 23 березня

Київ в черговий раз зазнав ворожих обстрілів. Сьогодні вранці під удар потрапили Шевченківський та Святошинський райони столиці.

У Шевченківському районі сталися пожежі в приватних будинках і багатоповерхівці. четверо людей отримали травми.

У Святошинському під обстріл потрапив Торговий центр, приватні та багатоквартирні будинки.

Пізніше під обстріл потрапила парковка в Подільському районе.

"Буквально недавно обстрілу піддалася парковка торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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