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В Чернигове отпустили устроившего смертельное ДТП депутата

Новости » Происшествия    12.09.2019 - 14:45
В Чернигове отпустили устроившего смертельное ДТП депутата
Фото: ДТП в Чернигове (cn.suspilne.media)

Ярослава Ковтуна отпустили согласно постановлению прокуратуры

Задержанного за смертельное ДТП в Чернигове депутата городского совета Ярослава Ковтуна отпустили. Об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Наталья Реберг, передает местный сайт "ПіК".

Сообщается, что черниговская местная прокуратура выдала постановление об освобождении Ковтуна. На данный момент неизвестны основания такого решения.

Напомним, вчера сообщалось, что в Чернигове депутат городского совета на автомобиле сбил на пешеходном переходе мужчину. ДТП произошло вечером 10 сентября, по данным полиции, пешехода, который переходил проезжую часть в пределах нерегулируемого перехода. Сам депутат на момент аварии был трезв.

Позже стало известно, что пострадавший в этой аварии умер. За рулем Mazda 626, которую местные СМИ зафиксировали на месте трагедии, был депутат от партии "Демократический альянс" Ярослав Ковтун. Эта же машина числится у него в декларации о доходах. Против депутата открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения с причинением тяжких телесных повреждений. Ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

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