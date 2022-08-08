В Чернигове объявили приговор оккупанту, обстрелявшему из танка многоэтажку
В Чернигове огласили приговор российскому военному Михаилу Куликову, который в феврале попал в многоэтажку. Преступника приговорили к 10 годам лишения свободы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Оккупанта взяли в плен еще 26 февраля на окраине Чернигова.
В подозрении говорится о том, что перед этим оккупант ехал на танке по улице Кольцевая в Чернигове в направлении Александровки. Куликову отдали приказ развернуть башню танка и выстрелить по жилому многоэтажному дому.
Российский военный попал в квартиру на десятом этаже. Снаряд уничтожил балкон, повредил кухню, а также газовый котел и радиаторы отопления.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Киевский апелляционный суд ослабил наказание первому осужденному российскому военнослужащему Вадиму Шишимаріну.
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